Publicado 12/07/2021 21:28 | Atualizado 12/07/2021 21:28

O casamento de Cleo e Leandro D'Lucca, na sexta-feira, pegou os seguidores e fãs da atriz de surpresa. Desde então, nas redes sociais, a artista vem publicando algumas fotos do evento, que aconteceu em um cartório, em Minas Gerais, e contou com poucos convidados.



Nesta segunda-feira, Cleo postou mais alguns registros do momento. Nas imagens, a atriz e cantora surge ao lado do marido no cartório. "Ayrosa de Lucca", escreveu ela na legenda da publicação.







"ELA CASOOOU!! Te amo mais que tudo nesse mundo, você merece ser a pessoa mais feliz desse mundo!! @leandrodlucca se você magoar ela te mato, beijos", brincou Jenni na legenda.



Cleo assumiu o namoro com Leandro no fim de 2020 e ambos compartilham pouco sobre o relacionamento nas redes sociais.