Os ingressos do evento que contava com show da dupla sertaneja Matheus e Kauan, custavam até R$ 1.600 - Reprodução/Arquivo pessoal

Os ingressos do evento que contava com show da dupla sertaneja Matheus e Kauan, custavam até R$ 1.600Reprodução/Arquivo pessoal

Publicado 12/07/2021 21:38 | Atualizado 12/07/2021 21:40

Liziane Gutierrez virou assunto nas redes sociais neste fim de semana após aparecer alterada, xingando policiais, ao ser expulsa de uma festa clandestina no bairro dos Jardins, em São Paulo. Após ser bastante criticada pelas frases ditas no vídeo, a influencer fez uma live para explicar o ocorrido e o motivo da agressão verbal aos agentes.

fotogaleria

Publicidade

"Realmente, pelo que pareceu ali, eu concordo com vocês. Tanto que eu não fechei meus comentários. Eu deixei aberto para vocês falarem, porque por aquele vídeo parece que eu queria menosprezar um lugar, as pessoas", disse Liziane, no Instagram.

"O negócio é que quando falei a parte da favela, aquela frase horrível, foi porque um dos policiais que estava do lado disse: 'É mais fácil invadir festa clandestina em favela do que no Jardins'. Aí eu respondi: 'Então vai para favela, c******'. Eu não estou aqui para me justificar, não estou falando que foi certo. Pelo contrário, eu estou aceitando as porradas que estou tomando. Não é só na internet, eu já conversei com a minha família. Eu já chorei com eles", explicou.

Publicidade

"Eu não falei no sentido superior a ninguém, até porque eu vim de baixo. Se tem uma coisa que minha mãe nunca me fez esquecer é da onde eu vim. O que falei não é que o vídeo foi editado, não foi tirado do contexto. O que falei estava fora do contexto. Eu poderia ter respondido de outra forma. Eu não queria piedade, não quero chorar. Estou tentando ser verdadeira e ter uma conversa honesta. O pior julgamento que estou tendo é comigo mesma", finalizou.