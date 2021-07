Cleo é vacinada contra a covid-19 - Reprodução Internet

Publicado 13/07/2021 09:00 | Atualizado 13/07/2021 09:03

Rio - Cleo, de 38 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. A atriz, que se casou recentemente com Leandro D'Lucca, contou a novidade no Instagram. "Vacina sim", escreveu Cleo na legenda da foto em que mostra seu cartão de vacinação.

fotogaleria

Cleo se casou com Leandro D'Lucca no sábado, em uma cerimônia em Minas Gerais. O casal formalizou a união apenas no Civil e não fez festa. A atriz e Leandro estão juntos desde dezembro de 2020. Eles começaram o romance em meio a pandemia.