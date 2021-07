Carla Diaz se une a grupo de fãs em doação solidária nas ruas de São Paulo - Arquivo Pessoal/Juliano Mendes Assessoria

Publicado 13/07/2021 11:43

Rio - O fã clube criado para os ex-BBBs Carla Diaz e Arthur Picoli, intitulado em ‘Acervo Carthur Solidário’, fez uma ação solidária pelas ruas de São Paulo neste fim de semana. A ação, que doou cobertores e quentinhas para moradores de diversas ruas de São Paulo, contou com a presença da ex-BBB Carla Diaz e teve a parceria do Hotel Renaissance, que fez todas as quentinhas que foram doadas.

As doações foram provenientes do valor arrecadado em doações do ‘fandom’, que conta com participantes de todo o Brasil e também do exterior. Tudo foi feito conforme regularidade do estado de São Paulo com relação aos alimentos e todas providencias tomadas devido à pandemia do covid-19.

"Esta equipe está empenhada a ajudar, fazer o bem a quem precisa e, isso vai além do jogo. São milhares de pessoas empenhadas em prol de pessoas que precisam, ainda mais em um momento de dificuldades que o país passa por conta da pandemia do COVID-19, onde muitas doações deixaram de ser feitas", diz o fã clube.