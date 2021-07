Zezinho ( João Baldasserini ) e Ermelinda ( Grace Gianoukas ) falam com Nanico ( Babu Santana ), diante do trailer. Nanico os convida para conhecer o trailer - Globo/João Miguel Júnior

Rio - Ainda no 'BBB 20', Babu Santana falou sobre suas dificuldades financeiras e o desejo de voltar às novelas. Pouco mais de um ano depois, o ator está no ar em 'Salve-se Quem Puder'. Única novela inédita no ar na Globo, a trama recebe Babu como Nanico, um policial federal responsável pela segurança do trio de protagonistas: Alexia (Deborah Secco), Kyra (Vitória Strada) e Luna (Juliana Paiva).

"O convite surgiu através do Daniel Ortiz. Uma das coisas que as pessoas mais falavam pra mim quando saí da casa é que o Daniel puxou uma torcida muito grande pra mim publicamente com o desejo de ter a minha participação na novela. Estou muito feliz por ter dado vida ao Nanico. É a primeira vez na minha vida que tive um autor torcendo por mim (risos). Então fiquei muito feliz em fazer parte do time", comemora Babu, que fala um pouco sobre a sensação de voltar a gravar.



"Eu senti uma felicidade imensa. Uma das minhas maiores preocupações dentro da casa do 'BBB 20' era me manter depois e viver da minha profissão, ainda mais no meio de uma pandemia mundial. Foi um grande recomeço. Retomar a rotina de decorar textos, estudar, e pisar num 'set' novamente. Espero que eu tenha conseguido transferir toda a minha satisfação com este trabalho para quem vai me assistir agora. Foi uma emoção muito grande, comparável talvez com as maiores felicidades que eu tive na vida", destaca o ator.



Romance no ar



Apesar de fazer um personagem sério à primeira vista, a chegada de Babu a 'Salve-se Quem Puder' traz muito mais comédia e romance à trama. Isso porque Nanico vive uma espécie de triângulo amoroso com Ermelinda (Grace Gianoukas) e Marlene (Marianna Armellini). "Sou muito fã da Grace, então no início fiquei bastante nervoso, confesso. Foi um privilégio dividir cenas com ela e com todas as meninas. Foi reconfortante demais entrar na novela, mesmo com o 'trem' já andando. Acho que estava com tanta vontade de trabalhar que fui driblando as dificuldades. Me sinto muito honrado de fazer parte disso", conta Babu que reencontra Fred Mayrink, diretor com quem fez o primeiro trabalho na Globo, no 'Linha Direta'.



Ressaca de 'BBB'



Com o fim de mais uma edição de 'Big Brother Brasil', o ator reflete sobre o poder do reality de apresentar seu trabalho para novos públicos. "O 'BBB 20' superou todas as minhas expectativas. Porque antes era mais um programa, mas virou 'o' programa porque me proporcionou uma projeção nacional. O grande 'Brasilzão' não me conhecia. E o 'BBB', por ser um programa já tradicional na TV brasileira, me fez entrar na casa de tantos brasileiros e agora essa mesma galera poderá acompanhar meu trabalho na novela. O 'BBB' me fez ganhar carinho e amor do público. E foi direcionado a mim, não para nenhum personagem. Isso é muito lindo. Espero ser representante dessa galera simples por um bom tempo. Eu amo fazer o que faço", destaca o ator.