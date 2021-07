Record apimenta 'Gênesis' com trisal bíblico e sexo a três

Rio - A novela "Gênesis", da Record, entrou na fase Jacó da trama e já começou trazendo um relacionamento pra lá de polêmico: o trisal formado por Esaú (Cirillo Luna), Judite (Juliana Lohmann) e Basemate (Paula Jubé). A novela exibiu cenas de sexo a três nesta quarta-feira e deu o que falar.

Na história, as melhores amigas Judite e Basemate são apaixonadas por Esaú desde crianças. Elas, então, se entregam a uma orgia com o rapaz antes do casamento, uma afronta a Deus (Flávio Galvão). O trisal bíblico foi encontrado pelos pais ao amanhecer, mas o ato já havia sido consumado.

Desaforado, Esaú não se incomodou com o flagra. Seminua, a filha de Elom (Alex Gruli) revelou que se tornou mulher do ruivo. A herdeira de Uriala (Marcela Barrozo) desdenhou e disse que Esaú havia preferido o sexo com ela.

"É meu primeiro trisal, e é bíblico. Olha que coisa maravilhosa! Adorei fazer isso (risos). Na Bíblia não tem a cena de sexo a três na primeira noite, mas na novela tem", disse Paula Jubé, a Basemate, em entrevista ao "Notícias da TV". "O problema é que ela [Basemate] é de outra civilização. Ela é pagã, idólatra e não acredita em um Deus só. Como Esaú desafia os pais, se envolve com ela e Judite. Eles acabam se casando e constituem família. Mas ele vai continuar desafiando os pais, Deus e a própria mulher", revelou.

Mas nem tudo serão flores com o trisal. Cenas fortes entre Basemate e Esaú estão por vir. "Uma das coisas que fui brifada é que Esaú, em algum momento, teria um embate físico com a Basemate. Faríamos algo mais agressivo no rosto, mas acabou mudando. Os autores resolveram mudar por conta da temática de hoje", disse Paula.

