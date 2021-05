Por O Dia

08/05/2021

Rio - Após a confirmação da morte do cantor Cassiano , autor das músicas "Primavera" e "Eu Amo Você", eternizadas na voz de Tim Maia, famosos foram às redes sociais prestar homenagem. O músico faleceu aos 77 anos nesta sexta-feira no Rio de Janeiro, mas a causa da morte não foi divulgada.Artistas como Emicida, Marcelo D2, Lulu Santos, Babu Santana, Mano Brown e Djavan lamentaram a morte do músico. "Um dos grandes nomes da soul music brasileira acaba de partir. Cassiano deixa deixa um legado de belíssimas composições, como 'Coleção', 'Primavera', 'Eu Amo Você', entre outras. Nossos sentimentos à família e aos amigos", escreveu Djavan. "Onde ele estiver que continue iluminado e iluminando ele é uma jóia da música mundial", comentou Carlinhos Brown na publicação.

Cassiano embalou minha vida como ninguém, chorei, dancei fiz meus filhos dormir com essa música Um parceiro (que nem sabe q foi) em vários momento da minha vida... descanse em paz meu companheiro e obrigado Cassiano - Coleção https://t.co/9xTeGPEJxq via @YouTube

caminhando pela estrada

eu olho em volta

e só vejo pegadas

mas não são as suas

eu seeeeei

eu seeeeei

o tempo faz eu lembrar você



que perda, que tristeza, obrigada por tudo Cassiano

https://t.co/ldZe6t6Ytc — Stephanie Borges (@stephieborges) May 7, 2021

Cassiano foi um dos precursores do soul music no Brasil. Ele estava internado desde o fim do mês passado no Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte da cidade.