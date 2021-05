Cassiano Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 20:04 | Atualizado 08/05/2021 10:13

O cantor e compositor Cassiano, de 77 anos, morreu nesta sexta-feira no Rio. Um dos precursores da soul music no Brasil, ele estava internado desde o fim do mês passado no Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte da cidade. O músico morreu por choque séptico pulmonar.

Dono de algumas composições de sucesso, Cassiano era o responsável pelas letras de "Primavera" e "Eu amo você", eternizadas pela voz de Tim Maia. Ele sofria de problemas respiratórios.

Artistas como Emicida, Djavan, Mano Brown, Lulu Santos, entre outros, lamentaram a morte de Cassiano. "A indústria fonográfica não te merecia mestre. Que os anjos possam ser uma platéia a sua altura. Obrigado por nos inspirar. Descanse em som e paz", escreveu Emicida.

Em nota, a direção do Hospital Estadual Carlos Chagas (HECC) lamentou a morte de Genival Cassiano dos Santos, informando que "o paciente esteva internado na unidade desde o dia 25 de abril, em estado grave, com pneumonia e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). De acordo com a direção, o paciente morreu por choque séptico pulmonar".

ERRATA: Diferente do publicado inicialmente, não foi confirmada a morte por coronavírus de Cassiano.

Biografia

Nascido na Paraíba, Cassiano veio para o Rio em 1960. O músico foi criador de um estilo musical conhecido como Brazilian Soul, mas seu maior repertório é como compositor.

Além de Tim Maia, outros grandes nomes da música brasileira também deram voz as suas composições, como: Marisa Monte, Djavan e Ivete Sangalo.