Reservatório de água em Duque de Caxias Divulgação/Gabriel Mendes

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 16:12

Duque de Caxias - O reservatório do Morro do Motocross, no bairro de Jardim Primavera, deve entrar em operação nos próximos dias. Na manhã desta segunda-feira, 1, foi realizado um encontro para os ajustes finais na obra que vai acabar com o problema no abastecimento de água na região do segundo distrito. A medida vai levar água para mais de 150 mil moradores.

Durante a visita, o prefeito Washington Reis recebeu nas instalações, acompanhado do deputado estadual Rosenverg Reis, o diretor de engenharia da CEDAE, Humberto Mello.

“Logo no meu primeiro mandato eu comecei essa obra e continuo persistindo nessa luta. Agora, os moradores terão água em suas casas. Agradeço a todos que caminham comigo, buscando sempre por melhorias para a nossa cidade. Esse projeto é um sonho que estamos cada vez mais próximos de realizar”, declarou o prefeito.

A estação de tratamento do Morro do Motocross vai contar com reservatórios com capacidade para armazenar quase 10 milhões de litros de água para atender a toda a região do segundo distrito, contemplando Campos Elíseos, Jardim Primavera, Saracuruna e os demais bairros da área. Essa é a maior obra para melhoria no abastecimento de água da Baixada Fluminense.

