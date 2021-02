A Cedae afirma que montou esquema especial para atender hospitais e outros serviços essenciais com carros-pipa, caso haja necessidade neste período Tomaz Silva/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 18:03 | Atualizado 06/02/2021 18:07

A Cedae inicia, entre 18h e 19h deste sábado (6), operação nas comportas do Rio Guandu, de acordo com o plano de contingência. Com isso, as atividades da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu serão interrompidas até às 5h da manhã deste domingo (7), de maneira preventiva. De acordo com a companhia, imóveis com sistema interno de reserva (cisterna e/ou caixa d’água) não devem sofrer desabastecimento. Nos outros casos, o abastecimento pode levar até 48h para ser normalizado.

A Cedae afirma que montou esquema especial para atender hospitais e outros serviços essenciais com carros-pipa, caso haja necessidade neste período. A companhia pede também que clientes que possuam sistemas de reserva usem água de forma equilibrada e adiem tarefas não essenciais, que exijam grande consumo de água.

Para a operação, será adotado o protocolo operacional, manobrando as barragens da captação. A ação consiste na abertura das comportas (impedindo a entrada de água na ETA) para o escoamento com maior volume e velocidade, renovando parcialmente a água da lagoa.

Tratamento da água

A Cedae explica que a quantidade de algas na lagoa próxima à estação de tratamento vem crescendo nos últimos dias. O objetivo da operação é evitar o aumento do número de algas e, consequentemente, reduzir a possibilidade de ocorrência de geosmina no local. A companhia explica que a proliferação de algas ocorre com maior frequência no verão e exige medidas preventivas para manutenção da qualidade da água que sai das estações de tratamento.

Com nova crise na água da cidade do Rio, com reclamações de gosto e cheiro fortes, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro fez, na manhã desta sexta-feira, um requerimento através de via judicial, de 25% de desconto para consumidores afetados pela crise da geosmina no abastecimento de água da Cedae. Caso a demanda seja aprovada, a empresa terá que cumprir a ordem.