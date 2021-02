Moradores reclamam da qualidade de água que recebem em casa Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 13:10 | Atualizado 06/02/2021 13:11

Rio - Relatórios feitos pela Cedae mostram que a água captada da estação de tratamento do Guandu teve níveis recordes de geosmina do ano no fim de janeiro. A água examinada no dia 25 apresentou concentração de 0,318 micrograma da substância por litro de água (µg/l). Já no dia 27, o volume foi de 0,259 µg/l e no dia 30, 0,260 µg/l.

Na mesma semana, houve outros números elevados, como dia 26, que apresentou concentração de 0,165 µg/l, e dia 28, com 0,128 µg/l. Fevereiro começou com o volume de 0,118 µg/l, no dia 1º, último dia com dado disponível.

Desde a última crise da geosmina, no início de 2020 - que chegou a ter 1,96 µg/l da substância na água -, a concentração tem sido menor do que 0,010 µg/l. Mas a partir do dia 9 de janeiro, esse volume começou a aumentar

Veja as concentrações desde o dia 23

. 23/01 (sábado): 0,022

. 24/01 (domingo): 0,024

. 25/01 (segunda): 0,318 (RECORDE DO ANO)

. 26/01 (terça): 0,165

. 27/01 (quarta): 0,259

. 28/01 (quinta): 0,128

. 29/01 (sexta): 0,088

. 30/01 (sábado): 0,260

. 01/02 (segunda): 0,118

A geosmina é uma substância química produzida pela decomposição de algas que deixa a água com cheiro e gosto de terra, além de coloração alterada . Apesar de relatar a presença da substância na água que distribui à população, a Cedae diz que ela não faz mal à saúde.