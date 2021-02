Cedae fará manutenção em adutora e abastecimento de água será reduzido Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 17:56 | Atualizado 23/02/2021 17:58

Rio - A Cedae realizará, nesta quinta-feira (25), manutenção em adutora no município de Seropédica, na Baixada Fluminense. O serviço terá início às 9h e está previsto para ser concluído às 9h desta sexta-feira (26).



Durante a operação, o abastecimento ficará parcialmente reduzido em Japeri; Nova Iguaçu; Queimados; Seropédica; e nos bairros da Zona Oeste (exceto Barra, Recreio e Jacarepaguá), Zona Norte (Deodoro, Honório Gurgel, Guadalupe, Rocha Miranda, Engenho da Rainha, Del Castilho, Higienópolis, Bonsucesso, Leopoldina, Caju, Rocha, Benfica, Riachuelo, Sampaio Correa, São Francisco Xavier, Triagem e Manguinhos e em parte da Ilha do Governador) e Centro do Rio de Janeiro.



O sistema será retomado logo após a conclusão do serviço e a previsão é de que o abastecimento esteja normalizado em até 24 horas. Moradores de imóveis que dispõem de sistema de reserva (caixas d’água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento. Mesmo assim, a Cedae pede que os clientes usem água de forma equilibrada e adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo de água. Vale informar que clientes podem solicitar o abastecimento por carro-pipa pelo número 0800-282-1195.