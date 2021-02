Por O Dia

03/02/2021 16:36 | 03/02/2021 16:42

Rio - Após Flora Matos soltar o verbo e acusar Emicida de tentar acabar com sua carreira e chamar o rapper de "dissimulado" por se mostrar surpreso com o comportamento de Karol Conká dentro do "Big Brother Brasil", outra rapper resolveu se pronunciar. Mc Bivolt usou as redes sociais para responder a brasiliense e dizer que ela está "se fazendo de santa"."A Karol foi uma das mulheres que eu trouxe comigo quando portas se abriram pra mim. E a gente se afastou porque ela tem esse jeito dela, e eu tenho o meu. Não sei me divertir vendo alguém ser tratado com escrotidão. Mas tem gente que se diverte com isso", escreveu Flora em uma série de tuítes. "Você já me tratou com escrotidão mesmo eu sendo sua fã e em um momento que eu estava super desestabilizada. Não fica se fingindo de boazinha, você é da mesma laia!", rebateu Bivolt.