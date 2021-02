Flora Matos no evento Estação Rio, na Praça Mauá - Grátis Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 15:46 | Atualizado 03/02/2021 15:52

Rio - O comportamento de Karol Conká dentro do "Big Brother Brasil" está gerando polêmica, com internautas pedindo a expulsão da participante. Nas redes sociais, Flora Matos detonou Emicida, que demonstrou surpresa com as atitudes de Karol, e afirmou que ele já estava ciente do comportamento da confinada.



"Fui tirada de louca, de afroconveniente, gongada até de mau caráter, publicamente por pessoas que conhecem a Karol de perto e sempre passaram pano pra ela. Não tenho intuito de ganhar seguidores com esse tweet, mas tem muita coisa engasgada aqui dentro", começou a rapper.