Jade Picon - Reprodução/Instagram

Publicado 13/07/2021 16:21 | Atualizado 13/07/2021 16:28

Rio - Jade Picon surpreendeu seus seguidores ao surgir com o visual repaginado nesta terça-feira (13). A influenciadora divulgou as primeiras imagens em que aparece com o cabelo platinado e foi elogiada pelos fãs. Capa da revista "Harper's Bazaar", a musa de 19 anos explicou que a decisão de renovar a aparência é reflexo de uma transformação interna pela qual passou desde o início da pandemia.

“Foi o start dessa mudança. Saí do piloto automático para olhar ao meu redor e observar o que estava acontecendo de verdade. Essa mudança marca uma nova era para mim, uma nova Jade", declarou a influenciadora. "Quero surpreender as pessoas. Ninguém esperava isso de mim. Estava há quase 10 anos na internet, sempre com o mesmo visual, com cabelo comprido, moreno e agora quero que me olhem de uma maneira diferente e se surpreendam", afirmou.

"Evoluí como pessoa, muitas coisas aconteceram e teve um momento que me olhei no espelho e falei: ‘peraí, a minha aparência não acompanhou toda essa mudança na minha vida. Acho que quero fazer alguma coisa para me ver de um jeito novo'”, relatou a irmã mais nova do modelo Léo Picon.

A mudança foi revelada através de um vídeo publicado em seu Instagram e os internautas logo encheram a postagem de elogios à nova loira do pedaço. "Se tinha como ficar mais linda... Ficou", comentou o ex-"De Férias" Gui Araújo. "Poderosa", escreveu a empresária Naira Ávila.

João Guilherme, que namora com a influenciadora, também registrou sua apreciação: "A mais linda, gata Daenerys Targaryen da minha vida", escreveu, se referindo à personagem da série "Game of Thrones", conhecida pelos fios platinados.

Confira a publicação: