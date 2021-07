Ana Clara - Divulgação/Dessa Pires

Rio - Após a denúncia feita por Pamella Holanda contra DJ Ivis por violência doméstica, diversos famosos se manifestaram nas redes sociais , declarando o apoio à vítima das agressões. A ex-BBB Ana Clara Lima também se posicionou contra o artista e, por isso, se tornou alvo de ataques que expôs nesta terça-feira (13).

A apresentadora da "Rede BBB" e do "Bate-Papo No Limite" compartilhou, em seus Stories, alguns dos comentários maldosos que recebeu. "Feminista hipócrita", disparou um internauta. "Quem merece apanhar, tem que apanhar, sim", declarou outro.

Nas imagens, ainda é possível ver uma mensagem direcionada para o agressor, que foi flagrado por câmeras de segurança em sua casa. "Forças, DJ Ivis. Estamos com você, amigo. Nós lhe conhecemos muito bem e só nós sabemos a verdade e o que você sofreu", escreveu um dos internautas a enviar ofensas contra Ana Clara.

Após compartilhar os ataques, a ex-BBB afirmou que não pretende falar mais sobre as ofensas e que só revelou as mensagens para conscientizar as pessoas. "Não me surpreendi com absolutamente nada com essas mensagens que compartilhei com vocês. Nenhuma surpresa. Vocês não têm ideia da metade das coisas que a gente, que trabalha com grande público, recebe", contou Ana Clara.