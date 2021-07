DJ Ivis e Pamella - Reprodução

DJ Ivis e PamellaReprodução

Por O Dia

Publicado 12/07/2021 09:45 | Atualizado 12/07/2021 10:15

Rio - Pamella Holanda revelou neste domingo que sofreu agressões de DJ Ivis, seu ex-marido, e comoveu a web. Várias famosas e influenciadoras demonstraram apoio à mulher que usou suas próprias redes sociais para fazer a denuncia.

fotogaleria

Publicidade

Solange Almeida respondeu a publicação de Pamella com uma mensagem de apoio. "Estamos com você. Você foi muito corajosa. Que todas as mulheres percam o medo e denunciem as agressões que vivem. Seja forte e corajosa", disse a cantora, que ainda repercutiu a notícia no Twitter. "Todo meu apoio à Pamella Holanda. Que todas as mulheres percam o medo e denunciem as agressões, estamos juntas", acrescentou.

Todo meu apoio à Pamella Holanda. Que todas as mulheres percam o medo e denunciem as agressões, estamos juntas. — Solange Almeida (@SolAlmeidaa) July 11, 2021

Publicidade

Juliette Freire também emitiu seu apoio. "Por nenhuma mulher a mais silenciada, a violência não deve e nem pode nos calar. Não existe justificativa. Todo o meu apoio à Pamella e repúdio às cenas e atos de horror do Dj Ivis. Violência contra mulher é crime", destacou a vencedora do "BBB 21".

Por nenhuma mulher a mais silenciada, a violência não deve e nem pode nos calar. Não existe justificativa. Todo o meu apoio à Pamella e repúdio às cenas e atos de horror do Dj Ivis. Violência contra mulher é crime. — Juliette (@juliette) July 12, 2021

Publicidade

A jornalista Foquinha repercutiu o caso em sua rede social. "Quero vomitar vendo os videos desse Dj Ivis agredindo a mulher. Ele ainda culpa ela e, mesmo com as imagens revoltantes, tem gente desacreditando da mulher. Esse cara tem que estar preso e não com música no topo do Spotify Brasil", disse ela.

Quero vomitar vendo os videos desse Dj Ivis agredindo a mulher. Ele ainda culpa ela e, mesmo com as imagens revoltantes, tem gente desacreditando da mulher. Esse cara tem que estar preso e não com música no topo do Spotify Brasil. — Foquinha (@foquinha) July 11, 2021

Publicidade

Outra jornalista que também se posicionou foi a Tia Má , conhecida por ter colaborado com o programa "Encontro". "Os vídeos de um 'DJ' famoso agredindo a esposa estão circulando na internet. As imagens são revoltantes. E ficam de alerta, para que atendam que o agressor pode ser aquele cara simpático, que faz sucesso. Não existe um perfil específico de quem agride mulher", escreveu.

Publicidade

A influenciadora Stéfani Bays e a cantora Lexa também compartilharam suas indignações. "Nesse exato momento, removendo todas as músicas do lixo do DJ Ivis da minha playlist", escreveu Stéfani. "Eu estou horrorizada com os vídeos de agressões que eu acabei de assistir! Isso não pode passar impune! Chega", ponderou Lexa.

Nesse exato momento REMOVENDO TODAS AS MÚSICAS do lixo do DJ Ivis da minha playlist! — STÉFANI (@astefanibays) July 11, 2021

Publicidade