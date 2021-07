Gil do Vigor estreia quadro no 'Mais Você' - Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 08/07/2021 11:53 | Atualizado 08/07/2021 11:54

São Paulo - Na manhã desta quinta-feira, o ex-BBB Gil do Vigor tomou café da manhã no "Mais Você" e estreou o quadro "Tá Lascado", no qual dá dicas sobre economia. O ex-BBB respondeu perguntas que foram mandadas pelo público e também contou aos apresentadores Fabrício Battaglini e Talita Moretti que estava com o nome sujo quando entrou na casa mais vigiada do país.

"Eu vinha tentando o PhD há alguns anos e tem algumas provas que são caríssimas. Eu pegava empréstimo para tentar fazer. No último ano, eu peguei de novo e não paguei porque estava no programa", conta Gil. O economista fala que a primeira coisa que ele fez quando saiu do reality show foi pegar o dinheiro que ganhou e acertar as dívidas.



Mesmo que seja um especialista em economia, Gil diz que a escolha dele de pegar o empréstimo foi muito arriscada. "Em alguns momentos, a gente que está ali na labuta tem que arriscar. O 'Big Brother' e o PhD foram investimentos que eu fiz", analisa.



A estreia de Gil fez sucesso nas redes sociais e o nome do economista entrou nos assuntos mais comentados do Twitter. Muitos usuários da rede social elogiaram o pernambucano pelo carisma e simpatia e até mesmo os apresentadores Fabrício Battaglini e Talita Moretti, que estão substituindo Ana Maria, se divertiram com o novo colega de trabalho.

Até mesmo a própria Ana Maria, que está afastada do trabalho porque testou positivo para Covid-19, comentou a estreia do quadro. "Estou adorando ver esse quadro no ar", escreveu a apresentadora no Twitter.