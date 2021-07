Maria Flor - Reprodução

Maria FlorReprodução

Publicado 13/07/2021 13:42

Rio - Maria Flor recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. A atriz de 37 anos, que está grávida de seu primeiro filho, contou, pelas redes sociais, que se emocionou no momento da imunização. "Chorei chorei chorei! Ufa! Fora Bolsonaro e vamos em frente nesse Brasil maluco. Esperança para 2022", escreveu a atriz em postagem no Instagram.

fotogaleria

Publicidade

Por causa da gravidez, Maria Flor terá que ser substituída no elenco de "Um Lugar ao Sol", a nova novela das 9 da Globo. Ela é casada com o filósofo e escritor Emanuel Aragão, que é pai do filho que espera.

Confira: