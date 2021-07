A jornalista Silvye Alves criticou a decisão da juíza em desabafo nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 13/07/2021 17:51

Rio - A apresentadora Silvye Alves desabafou nas redes sociais nesta terça-feira (13) e revelou que seu ex, que a agrediu em junho deste ano , a ameaçou por ter um vídeo íntimo em seu celular.

Segundo Silvye, o ex fazia vídeos dela e, por isso, ela abriu um processo contra a dignidade sexual. " Eu não sei se era uma obsessão, o que era, eu não sei. Mas ele tirava fotos minhas, por exemplo, lavando uma louça. Me filmava às vezes dormindo. Eu estava aqui em casa com meus amigos e ele tirava fotos, fazia vídeos. E eu nem percebia. E um dos processos que eu abri contra o meu ex, ele é contra a dignidade sexual. E o que que é isso? É quando a pessoa faz algum registro seu, da sua intimidade sem a sua autorização, sem o seu consentimento", iniciou Silvye.

A apresentadora do "Cidade Alerta" em Goiânia revelou que foi ameaçada pelo seu ex no Dia dos Namorados deste ano com um vídeo íntimo dela gravado em uma pousada. "Nós fizemos uma viagem para uma cidade turística aqui perto de Goiânia, ficamos numa pousada e nessa pousada tinha uma piscina privativa, ou seja, dentro do próprio quarto uma piscina. E num momento muito particular meu, eu praticamente sem roupa, esse ser me filmou e eu não vi. Quando nós terminamos, ele me mandou esse vídeo no WhatsApp e escreveu 'para eu guardar de lembrança'. Eu fiquei em choque. No primeiro momento dá aquele pânico, você fica desesperada, você não sabe porque que a pessoa fez aquilo e porque que está te mandando. Falei: 'pelo amor de Deus, apaga isso, se o celular for roubado, se você estragar seu celular'. Ele falou: 'fique tranquila, nada vai acontecer'. Porém houve uma ameaça, de fato, no Dia dos Namorados ele me mandou uma mensagem dizendo que eu tinha cinco minutos para atendê-lo porque eu sabia o que tinha na mão dele", explicou Silvye segurando o choro.

Silvye Alves disse que a Justiça tem acesso às informações e contou que a juíza Renata Farias Costas Gomes de Barros Nakagami negou o direito de busca e apreensão ao vídeo no celular do ex. "A excelentíssima juíza Renata Farias Costa Gomes de Barros NaKagami me negou hoje o direito de busca e apreensão que fosse no celular dele ou qualquer outro dispositivo que ele tenha esse vídeo feito sem o meu consentimento. Pelo amor de Deus, é o meu corpo, é a minha vida. Como que a senhora pode ter negado isso, Dra. Renata? Como que a senhora teve coragem de negar isso? E eu não estou falando da agressão física que eu sofri, não. Eu estou falando porque eu sou uma mulher, eu tenho uma profissão, eu tenho um filho. Um vídeo da mãe dele despida circulando por aí? Deveria ter pensado pelo menos no meu filho, Dra! Se é que a senhora tem filhos. Deveria ter estendido a mão para uma mulher. A senhora agiu ao contrário", completou a apresentadora.

Silvye informou aos seguidores que a advogada está tentando resolver a situação e pediu punição ao ex. Ricardo Hilgenstieler, ex-namorado da apresentadora do "Cidade Alerta" da Record de Goiânia, foi preso em flagrante no dia 21 junho após agredir Silvye, mas foi liberado no dia seguinte depois de ter pago fiança no valor de R$ 11 mil.

