Publicado 14/07/2021 08:58 | Atualizado 14/07/2021 09:22

Rio - MC VK, amigo que estava em quarto de hotel com MC Kevin antes de sua morte, fez um longo desabafo nas redes sociais, nesta terça-feira. Revoltado, ele rebateu ameaças e acusações de que teria contribuído para a queda do funkeiro, que não resistiu aos ferimentos, em maio deste ano.

"Estou chegando aqui humildemente para quem não 'tacou pedra', para quem não julgou sem saber. E eu quero que todo mundo que nunca colou do nosso lado, do meu lado e do lado do Kevin, que não sabia do nosso dia, que não sabia do nosso vínculo, que não sabia como era nossa rotina, quero que todo mundo vai se fud*. Querendo dar pondo de vista sem saber como se passava a nossa rotina, a nossa vida… Nem sabe o que se passa, sabe nem o que a gente fez no nosso dia a dia, sabe nem quantas vezes a gente já sofreu… Poucas ideias para vocês. Minha única satisfação que eu tenho que dar é para família dele e para quem sabia quem era o Kevin de verdade. Porque quem sabia quem era Kevin de verdade sabia que a gente tinha um vículo forte", começou ele.



"Leve em mente que não teve brincadeira, não empurrei ele, não tive como ajudar ele… Se tivesse como ajudar, eu ia me jogar no lugar dele… Não tinha nem como ajudar ele, não vi, eu não vi. Não quero nem saber o que vocês pensam. Minha satisfação é para a família dele. E vocês nem sabe o quanto eu estou sofrendo. Se a pessoa chora, vocês reclamam, se chora, está fingindo. Vocês são loucos da internet, vocês não sabem o que está no coração, não. Papo retop, a internet é suja", prosseguiu.

"Não vou ficar me vitimizando, entendeu? Eu tenho respeito pela família, porque eu mandei malzão de não ter chegado na família no dia, entendeu?. Fui pro hospital, do hospital, fui pra delegacia, da delegacia fiquei sabendo por terceiros que eu ia morrer. Eu não prejudiquei o moleque, não. O resumo é esse", finalizou.