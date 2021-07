Gabi Martins - Reprodução/Neto Rodriguez

Gabi MartinsReprodução/Neto Rodriguez

Publicado 14/07/2021 08:37

Rio - Gabi Martins sensualizou em fotos compartilhadas, nesta terça-feira, no Instagram. A ex-BBB postou registros quentes em que aparece dentro de uma piscina e cobre os seios apenas com os braços. De batom vermelho, ela faz carão para as lentes do fotógrafo.

fotogaleria

Publicidade

Na legenda a cantora deixou uma mensagem de empoderamento. "Eu nasci pra fazer tudo aquilo que dizem que uma mulher não pode", escreveu ela.

Os cliques levaram os fãs à loucura. "Que lindeza", elogiou uma seguidora. "Maravilhosa", postou outra. "Perfeita", disse uma terceira.