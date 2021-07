Após separação de Kanye West, Kim Kardashian volta a sensualizar em fotos de biquíni - Reprodução Internet

Após separação de Kanye West, Kim Kardashian volta a sensualizar em fotos de biquíniReprodução Internet

Publicado 14/07/2021 08:16 | Atualizado 14/07/2021 08:18

Rio - Kim Kardashian, de 40 anos, já está curtindo a vida de solteira. Recém-separada de Kanye West, a socialite voltou a postar suas fotos sensuais de biquíni nas redes sociais. Kim esteve em Roma, na Itália, com amigos e postou várias imagens em que aparece tomando sol, deitada na grama, de biquíni. Também é possível ver algumas garrafas de bebida nas imagens.

fotogaleria

Publicidade

De acordo com o tabloide britânico InTouch Weekly, Kim Kardashian está usando um aplicativo de encontros para tentar engatar um novo relacionamento após a separação de Kanye West. Segundo uma fonte do jornal, "Kim, suas irmãs e amigos próximos estão usando aplicativos de namoro para descobrir quem estaria interessado na solteira mais cobiçada do momento".

O tabloide diz ainda que "principalmente atletas entraram em contato, então a equipe de Kim passou a fazer as suas pesquisas e investigação, pois existem muitos caras duvidosos por aí que precisam ser verificados".