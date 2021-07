André Marques e Carol Peixinho - Reprodução Internet

Publicado 14/07/2021 07:51 | Atualizado 14/07/2021 07:54

Rio - André Marques, apresentador de "No Limite", foi só elogios para Carol Peixinho, que foi eliminada do reality show na noite desta terça-feira. André fez uma homenagem para Carol no Instagram, na madrugada desta quarta e a chamou de "namorada perfeita". Os internautas logo ficaram animados e começaram a shippar o casal.

"Acho que uma das mulheres mais fodas que já conheci. Linda, guerreira, forte, sem frescura e sem 'mimimi'. Carol, obrigado por topar nosso desafio! Você é incrível! Se um dia eu for pai, queria uma filha como você! Você é a amiga perfeita, a namorada perfeita, mulher perfeita e tudo que você quiser ser. Porque você decide e o mundo é seu! Voa… ou melhor, nada, Peixinho. Obrigado. Deus cuide do seu caminho, amiga linda", escreveu o apresentador.

"Meu Deus, formariam um belo casal", disse uma pessoa. "Já estou shippando muito vocês dois. Pode?", perguntou outro seguidor. "Hum, 'namorada perfeita'? Sei, viu, sr. André", insinuou outra pessoa.

André Marques confirmou há cerca de um mês o fim de seu namoro com Sofia Starling, com quem estava desde 2019. Já Carol Peixinho foi alvo de rumores com Arcrebiano, mas o grandalhão disse estar solteiro quando deixou o "No Limite".