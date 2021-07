Mari Palma - Reprodução

Publicado 21/07/2021 15:38 | Atualizado 21/07/2021 15:39

Mari Palma bem que tentou segurar as lágrimas, mas não conseguiu ao tomar a vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (21), em São Paulo. A apresentadora da CNN ficou emocionada porque o pai Luiz Palma, morreu em decorrência de um câncer em março deste ano, dois meses depois de ser detectado. Nas redes sociais, a comunicadora publicou um clique com a carteirinha de vacinação e revelo que os dois aguardavam ansiosos pelo imunizante.



"Eu conversava muito com meu pai sobre o dia que a gente tomaria a vacina e como seria um momento especial. Esse dia infelizmente nunca chegou pra ele, mas chegou pra mim hoje", começou. "E eu tomei pela gente, pai. O olhinho encheu de lágrima de imaginar você aí de cima sorrindo com os olhos e falando 'ô filha, finalmente a tua vez'".