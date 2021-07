Renan e Jair Bolsonaro - Reprodução

Publicado 21/07/2021 14:28

Em conversa com seus seguidores no Instagram, Jair Renan Bolsonaro, filho caçula do presidente Jair Bolsonaro, respondeu a um questionamento de um internauta: "É verdade que você vai pro 'BBB 22'?, questionou o admirador do rapaz.

E a resposta veio na ponta da língua e bem direta pra não haver dúvidas: "Acho que não seria essa pergunta. Seria a seguinte: 'se a Globo existir até lá'... Da mesma forma eu não iria", completou o jovem.