Pocah aposta em fios loiros ao surgir com novo visualDivulgação/Luana Chaves

Publicado 21/07/2021 05:24 | Atualizado 21/07/2021 05:25

Na noite de terça-feira (20), a internet ficou em polvorosa porque Pocah e o marido Ronan Souza deixaram de se seguir. Mas já está tudo certo novamente. "A gente brigou, discutiu e ele me bloqueou", disse Pocah no story do marido, enquanto Ronan fazia cócegas na cantora.

"Fala a verdade", repetia ele, aos risos. Em tempo: os dois já voltaram a se seguir.