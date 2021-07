Maíra C’harkén faz nova harmonização facial - Divulgação

Publicado 21/07/2021 05:00

Maíra Charken passou recentemente por uma harmonização facial chamada de gerenciamento de beleza facial. Isrraela Massena, responsável pelos procedimentos, explica do que se trata: "É quando realizamos previamente uma análise facial detalhada em que pontuamos como procedimento principal o preenchimento labial. Foi realizada a hialuronidase para remover o antigo preenchimento da atriz. A partir daí iniciamos uma construção gradual da harmonia dos lábios no intuito de mantê-los mais harmônicos, naturais e de evidenciar melhor o seu contorno.



Maíra por ser atriz, o cuidado é ainda maior em manter a suavidade e preservar a naturalidade das suas expressões", diz a cirurgiã dentista.



"Iniciamos um tratamento para minimizar as manchas na pele e também realizamos a aplicação leve de botox na região da testa e olhos, além do preenchimento com ácido hialurônico na região mais popularmente conhecida como bigode chinês. O resultado é uma face muito mais jovial, leve, equilibrada e iluminada sem que ninguém perceba que ela realizou procedimentos estéticos", finaliza a especialista.