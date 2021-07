Luciano Szafir e Sasha - Reprodução

Luciano Szafir e SashaReprodução

Publicado 20/07/2021 22:06 | Atualizado 20/07/2021 22:08

Xuxa Meneghel está aliviada e feliz. A apresentadora comemorou com uma publicação no Instagram na noite desta terça-feira (20), a recuperação do ex-marido, Luciano Szafir, pai de Sasha Meneghel. Ela publicou uma foto da filha ao lado do ator e empresário e agradeceu as boas energias dos fãs: “Quando a felicidade de ver o pai recuperado passa a máscara e o coração… está tudo nessa foto, amor de pai, amor fé filha e as orações de vocês, obrigada a todos os médicos e as boas energias”, escreveu



Não demorou muito para que os seguidores escrevessem vários comentários desejando o bem para Szafir. Até o marido da Sasha, João Figueiredo compartilhou o momento: “Só alegria”.