João Figueiredo e Sasha Meneghel - Reprodução

João Figueiredo e Sasha Meneghel Reprodução

Publicado 20/07/2021 19:03

João Figueiredo abriu o álbum de fotos de seu casamento com Sasha Meneghel, que aconteceu no dia 22 de maio, na casa de Xuxa em Angra dos Reis, no litoral sul do estado do Rio. "Dia feliz", escreveu o cantor nesta terça-feira (20) ao postar as fotos com a modelo, com direito a um cãozinho da família, em seu Instagram.

Sasha e João oficializaram a união dias antes em um cartório na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e em seguida viajaram para a lua de mel nas Ilhas Maldivas, Dubai e Nova York, quando a filha de Xuxa teve que suspender a comemoração precisou antecipar a volta para o Brasil porque Luciano Szafir, pai de Sasha, foi internado com Covid-19 e passou por uma cirurgia de emergência devido a complicações da doença no dia 7 de julho.











Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joao Figueiredo (@joaofigueiredof)