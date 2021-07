Flay - Reprodução

Publicado 21/07/2021 15:23 | Atualizado 21/07/2021 15:25

Flay é mais uma artista que cancelou uma parceria com o DJ Ivis. O cantor está preso em Fortaleza após a revelação de Pamella Holanda, que sofria de agressões físicas e psicológicas do agora ex-marido. Pamella divulgou no dia 11 de julho uma série de vídeos nos quais aparece levando socos e pontapés de Ivis.



“O que está acontecendo agora é extremamente importante. A indústria da música não pode deixar isso passar, precisamos nos mobilizar e entender o quanto esse movimento pode contribuir para um cenário musical mais justo para as mulheres. Temos que cancelar feat sim. Temos que silenciar nas plataformas digitais sim. Temos que unir forças e não deixar agressor passar, nunca mais", diz Flay.

A ex-BBB contou para a revista Marie Claire que ficou triste por ver um trabalho feito com tanta dedicação jogado fora, mas não se arrepende. “Cancelei um feat que já estava gravado mas cancelaria um álbum inteiro se fosse preciso porque a realidade é que milhares de mulheres são agredidas todos os dias", completa.