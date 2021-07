Gretchen de bumbum novo: cantora faz procedimento de redução da flacidez - Divulgação

Gretchen de bumbum novo: cantora faz procedimento de redução da flacidezDivulgação

Publicado 21/07/2021 14:36

Depois de receber críticas nas redes sociais relacionadas às suas pernas, a cantora Gretchen chamou a atenção ao postar um vídeo dançando com as coxas à mostra. O post, publicado no perfil oficial da artista no Instagram, no dia 20 de junho, acumula mais de 640 mil visualizações e muitos elogios. Recentemente, a cantora passou por um processo de redução da flacidez nas pernas e no bumbum.

Natasha Ramos, especialista em estética, conta que assim como muitas mulheres, a dona do hit 'Conga Conga Conga' se queixava de flacidez nos membros inferiores, o que foi resolvido com algumas sessões em seu consultório.



“A técnica de rejuvenescimento corporal por meio da correção da flacidez é um procedimento totalmente seguro e eficaz. Nas pernas, especialmente nas coxas e no joelho, promove resultados de encher os olhos. Também utilizamos a técnica do round glúteo no bumbum dela”, diz a profissional.



“Fiquei muito contente quando vi o vídeo dela [Gretchen] dançando e me agradecendo pelo trabalho. Em geral, é isso que acontece: o paciente que passa por um procedimento de rejuvenescimento corporal se sente exuberante”, complementa a especialista.