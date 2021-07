Gabriel O Pensador - Reprodução

Publicado 21/07/2021 18:08 | Atualizado 21/07/2021 18:23

Gabriel O Pensador usou as redes sociais para contar sobre a polêmica envolvendo o lançamento de que sua mais nova música, 'Patriota Comunista', que chegou às plataformas digitais nesta quarta-feira (21).O rapper, que gravou o clipe no cemitério Parque dos Buritis, em Uberlândia, em Minas Gerais, revelou que sofreu intimidações durante as gravações e 'tentativas prévias de censura', antes do clipe entrar no ar. Ele também explicou que a obra retrata as pessoas que morreram no último ano no Brasil por conta da saúde pública. Entre elas, está o seu próprio pai, o médico Miguel, vítima de problemas respiratórios em abril de 2020.

"Venci a hipocrisia e os aproveitadores de plantão mais de uma vez. Tentaram me intimidar com duas notificações hoje e tentativa de censura prévia. Eles alegaram que se as lápides aparecessem, as famílias iam achar ruim, iam ficar mal e nós tivemos que tirar algumas cenas e em outras borramos os nomes. O cemitério muito bonito, nós receberam muito bem e fizemos um trabalho sério e demos um tratamento respeitoso com as pessoas que morreram. Na letra, eu falo pessoas queridas que nos deixaram e não tem nada de desrespeitoso. Muito barulho, mas sem fundamento", postou ele em sua conta de Instagram.