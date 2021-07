Luciano Szafir - reprodução instagram

Publicado 20/07/2021 18:14

Luciano Szafir já está no quarto do Hospital Copa Star. Depois de 28 dias internado após complicações de uma reinfecção por Covid-19, deixou a Unidade de Terapia Intensiva na noite desta segunda-feira (19).A assessoria de imprensa do ator enviou um comunicado para a coluna. "Diante da melhora de seu quadro clínico, o ator e apresentador Luciano Szafir recebeu alta da UTI e foi transferido para o quarto. Ele ainda está sob cuidados médicos e realizando fisioterapia motora e respiratória no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro".