Pyong tenta beijar MarcelaReprodução

Publicado 20/07/2021 15:44

O fim do casamento de Sammy e Pyong Lee após acusação de traição do ilusionista dentro do reality 'A Ilha' fez com que as pessoas lembrassem da confusão envolvendo ele e Marcela McGowan no 'BBB 20'. Pyong foi acusado de assédio dentro da atração da Globo. Na ocasião, o também hipnólogo tentou beijar Marcela McGowan a força e até mesmo uma investigação da polícia civil do Rio teve início enquanto ele ainda estava na casa. A médica acabou sendo questionada nesta terça-feira (20),o motivo de supostamente ter passado pano para o ex-colega de confinamento.

“Tu tá me culpabilizando por um assédio que eu sofri e não tive condições de assimilar/reconhecer ou tomar atitude no momento? Não é sobre eu não saber reconhecer situações e/ou homens machistas, é sobre eles não serem que a gente não precise ter medo de ser violada sempre! Muda o foco”.

Pouco tempo depois da resposta de Marcela, o tweet foi apagado pelo usuário e a influenciadora recebeu o apoio dos fãs. “Maravilhosa, ninguém te supera na argumentação”, comentou uma seguidora. “Você é muito necessária, Marcela”, escreveu outra.