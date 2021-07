Aline Riscado - Reprodução

Aline RiscadoReprodução

Publicado 20/07/2021 16:37

Aline Riscado fugiu do frio do Rio e foi passar alguns dias na Vila de São Jorge, portal de entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Entre banhos de cachoeiras, caminhadas ao ar livre e um pouco de sol a beira da piscina, a apresentadora tirou o fôlego dos seus seguidores com cliques incríveis da natureza e também do seu corpaço. "Quando mudamos nosso olhar, florescemos em qualquer lugar. Quando florescemos em qualquer lugar, magnetizamos a beleza incontestável do viver. E essa magia é para todos, basta abrir o coração e deixar a transformação acontecer", escreveu a atriz na legenda do vídeo.











