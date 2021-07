Ryancarlos de Oliveira, Isabella Casarini e Vinicius Marinho - Divulgação

Publicado 20/07/2021 20:13

Dizem que, quem encontra um amigo, encontro um tesouro, né? E é assim mesmo, que para os atores de 'Bugados, definem a amizade e parceria de Ryancarlos de Oliveira, Isabella Casarini e Vinicius Marinho.

O trio, que participa do Rolê Gloob de Férias, se prepara para estrear a terceira temporada da série e amizade entre eles. “Sou de Cuiabá e deixei algumas amizades por lá e fiz várias em São Paulo e não posso deixar de falar das amizades com todos do elenco de Bugados. Tenho amizade com o Vinícius Marinho sempre ligamos um para o outro para bater papo depois das gravações, ele é muito boa gente! Também tenho amizade com a Isa Casarini que é uma menina incrível divertida super alto astral! Estamos sempre conversando e dando muitas risadas juntos", admite Rycancarlos de Oliveira.

“Eu e o Vini somos muito amigos, nos conhecemos na Casa de Artes Operária onde estudávamos teatro musical! Ah! Ele é incrível, um amigo fiel, carinhoso!. Já o Ryan eu conheci em Bugados, ele é uma pessoa humilde, um amigo muito legal, alto astral", conta Isabella

“Conheci a Isa há um bom tempo, desde que estudávamos teatro musical juntos, no começo da minha experiência artística. Ficamos felizes quando descobrimos que iriamos trabalhar juntos e a nossa amizade só se fortaleceu. Já o Ryan, conheci em Bugados mesmo, nos vimos nos testes e nunca imaginaríamos que de umas conversas nos testes iríamos ser amigos e trabalharíamos juntos. Acho que, por sermos bem diferentes um do outro, conseguimos ter uma relação de amizade muito boa", finaliza.