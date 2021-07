Luiza, Jerry Smith e Maurílio - Reprodução

Publicado 20/07/2021 20:54 | Atualizado 21/07/2021 05:27

Jerry Smith está com um lançamento na manga. Na próxima sexta-feira (23), ele apresenta sua nova música, chamada 'Só uma Moralzinha'. A canção é um mix de funk com sertanejo, gravado no interior de São Paulo, Joanópolis, em uma casa flutuante. Jerry convidou a dupla sertaneja Luiza e Maurilio para dividir os vocais.

Já a ex-BBB Ivy Moraes foi escolhida para contracenar com o cantor no clipe. Na letra, o velho amor disfarçado de desdém é cantado ao ritmo de muitas batidas e acordes. Confira em primeira mão trecho do musical.

