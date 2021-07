Turma do Carcará - AgNews

Turma do CarcaráAgNews

Publicado 21/07/2021 21:07 | Atualizado 21/07/2021 21:07

Um dia depois da final de 'No Limite', alguns participantes aproveitaram o dia ensolarado no Rio para curtirem um passeio de lancha na Barra da Tijuca. Elana, Viegas, Zulu, Gui Napolitano, Chumbo, Ariadna e a campeã Paula, todos da equipe Carcará celebraram a experiência. Só Iris Stefanelli dos oitos que começaram juntos no reality da Globo não participou da confraternização na tarde desta quarta-feira (21).