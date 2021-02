Emma Stone como Cruella Reprodução

Publicado 17/02/2021 15:11

Rio - A Disney divulgou o primeiro trailer do filme live-action "Cruella", sobre a vilã de 101 Dálmatas. O anúncio aconteceu nesta quarta-feira e conta com Emma Stone no papel da vilã.



Na produção, a atriz que dá vida a personagem, em um longa que promete humanizar Cruella, conta a trajetória da vilã na década de 1970.



A produção, que estava prevista para 2020 mas precisou ser adiada por conta da pandemia, tem estreia prevista para 28 de maio.

