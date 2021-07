Saiba quanto o Botafogo ofereceu a Lisca antes de o treinador fechar com o Vasco | Botafogo | O Dia

Rio de Janeiro, 19/11/2018 - Campeonato Brasileiro de Futebol 2018 - Fluninense x Ceará - O tecnico do Ceará Lisca durante partida válida pela 35* rodata no estádio do Maracanã nesta segunda feira 19. Foto: Luciano Belford/Agência O Dia - Luciano Belford/Agencia O DIa

Rio de Janeiro, 19/11/2018 - Campeonato Brasileiro de Futebol 2018 - Fluninense x Ceará - O tecnico do Ceará Lisca durante partida válida pela 35* rodata no estádio do Maracanã nesta segunda feira 19. Foto: Luciano Belford/Agência O DiaLuciano Belford/Agencia O DIa

Publicado 20/07/2021 14:07

Rio - O Botafogo não conseguiu vencer a concorrência para contratar o técnico Lisca Doido, que acabou fechando com o Vasco e foi anunciado pelo clube nesta terça-feira. No entanto, o Glorioso não mediu esforços para fechar com o comandante.

Segundo o jornalista Thiago Franklin, o Botafogo ofereceu um salário de R$ 150 mil a Lisca, com aumento de 50% em caso de acesso à Série A e R$ 1 milhão em premiação. Além disso, a comissão do treinador receberia aproximadamente R$ 60 mil.

Publicidade

Sem Lisca, o Botafogo se vê novamente no escuro na busca por um novo técnico. O cargo está vago há uma semana, desde Marcelo Chamusca foi demitido.