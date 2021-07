Vanderlei Luxemburgo - Luciano Belford

Publicado 18/07/2021 15:24

Rio - Após a recusa de Lisca, o técnico Vanderlei Luxemburgo foi um nome cotado para assumir o Botafogo na Série B. O alvinegro procura um técnico desde o início da semana, quando a diretoria decidiu por interromper o trabalho de Marcelo Chamusca. Apesar de Vanderlei ter comentado em uma rede social sobre sua vontade de dirigir o Glorioso, os altos valores pedidos o afastaram de General Severiano, como apontou o jornalista Paulo Vinicius Coelho (PVC), em seu espaço no site "ge.globo".

De acordo com PVC, Luxemburgo já não era um dos nomes favoritos na mesa do presidente Durcesio Mello e fez exigências que o clube não concordou. O blog do jornalista informou que o experiente técnico pediu premiações por acesso e cláusula de liberação em caso de proposta vinda do exterior.

O Botafogo está sem técnico desde que demitiu Marcelo Chamusca. Ricardo Resende assumiu interinamente o comando da equipe na Série B e estreou com derrota contra o Brusque, por 2 a 1.