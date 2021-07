Felipe Neto - Reprodução

Publicado 18/07/2021 10:28

Rio - A derrota por 2 a 1 do Botafogo para o Brusque no último sábado marcou, negativamente, a estreia no profissional do Botafogo do treinador Ricardo Resende. Apesar disso, o técnico não foi poupado das críticas, como do torcedor Felipe Neto, youtuber.

"Meu sonho é ver o Botafogo com um treinador MINIMAMENTE razoável. Não estou falando de treinador bom, não. Eu só queria um treinador nota 5. Só isso", disparou Felipe Neto nas redes sociais.

O youtuber ainda criticou as alterações feitas por Ricardo Resende e lembrou da passagem de Chamusca:



"O Botafogo toma virada em todo jogo porque NÃO TEM TREINADOR!!! O Chamusca foi uma das coisas mais horrorosas q eu já vi. Aí hoje o técnico do Subo20 comandou o time. No intervalo ele tira o meia e coloca um volante pra jogar de PONTA! Depois recua pra lateral e depois põe de volante", completou.