Eduardo Freeland, diretor de futebol do Botafogo, se revolta após a partida contra o Brusque - Reprodução/Premiere

Publicado 17/07/2021 22:08

Santa Catarina - O confronto entre Brusque e Botafogo realizado neste sábado, que terminou com derrota do alvinegro pelo placar de 2 a 1, terminou em confusão no Estádio Augusto Bauer, casa da equipe catarinense.

O desentendimento começou após a comemoração do lateral-direito João Carlos, do Brusque, olhando na direção do goleiro Diego Loureiro, do Botafogo, quando as duas equipes já desciam para os vestiários.

Diego Loureiro não relevou a provocação e retrucou de imediato. A imagens da transmissão da partida também mostraram o zagueiro Kanu e o diretor de futebol Eduardo Freeland bastante revoltados e precisando de contenção por parte de dirigentes de ambos os clubes.

Como a confusão aconteceu após o apito final, fica a expectativa pelo relato do árbitro Ivan da Silva Guimarães Junior. O Botafogo deixou o Augusto Bauer sem conseguir quebrar o tabu de não vencer fora de casa nesta edição da Série B.