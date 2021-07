Meia-atacante Chay - Foto: Divulgação/Botafogo

Publicado 16/07/2021 15:37

Rio - Após a demissão de Marcelo Chamusca e integração do técnico do sub-20, Ricardo Resende e o auxiliar permanente, Lúcio Flávio, o Botafogo está quase completo para enfrentar o Brusque, neste sábado, às 19h, no Augusto Bauer, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com algumas mudanças, o Glorioso contará com o retorno de Rafael Carioca e Marco Antônio na equipe titular e com o jovem zagueiro Lucas Mezenga, no lugar do suspenso, Gilvan.

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Lucas Mezenga, Rafael Carioca; Barreto, Pedro Castro; Diego Gonçalves, Chay, Marco Antônio; Rafael Navarro.

Fora da partida, o lateral-esquerdo Guilherme Santos foi liberado para resolver problemas particulares. Por isso, o Botafogo relacionará o lateral Hugo, zagueiro Henrique Luro e o atacante Matheus Nascimento, do sub-20, para enfrentar o Brusque.