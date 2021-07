Vanderlei Luxemburgo recebeu apoio público ao seu trabalho do presidente Jorge Salgado - Daniel Castelo Branco

Vanderlei Luxemburgo recebeu apoio público ao seu trabalho do presidente Jorge SalgadoDaniel Castelo Branco

Publicado 15/07/2021 16:53

O Botafogo segue com dificuldades para buscar um novo técnico. Após a saída de Marcelo Chamusca e a recusa de Lisca, Durcesio Mello, presidente do clube de General Severiano, revelou que buscou a contratação de Vanderlei Luxemburgo, ex-Palmeiras e Vasco, mas não teve sucesso.

Em reunião com membros de torcidas organizadas na noite da última quarta-feira, o presidente revelou que as negociações com o comandante não resultaram em um final feliz.



"O (Vanderlei) Luxemburgo não vem, pois ele pediu para incluir umas cláusulas contratuais que não concordamos", afirmou, conforme divulgado em nota da "AMIB".



O presidente também relatou dificuldades para buscar um novo nome para assumir o comando do Botafogo. Diante do Brusque, no próximo sábado, pela 12ª rodada da Série B, a tendência é que Lúcio Flávio e Ricardo Resende comandem a equipe.



"Mantivemos o Chamusca no cargo devido ao profissionalismo dele e, pelo fato dos atletas gostarem dele, mas também pela dificuldade que estamos em achar um novo técnico. Ninguém quer vir", completou Durcesio.