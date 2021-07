Presidente Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

Presidente Durcesio MelloVitor Silva/Botafogo

Publicado 15/07/2021 15:15

Rio - Neste momento, o Botafogo afirma que a palavra chave para o novo técnico é "experiência", mas não promete fazer loucura para encontrar um nome calejado no mercado. Após a recusa de Lisca, até então o "Plano A" da diretoria, o Glorioso pretende investir com cautela para não afetar o setor financeiro. A informação é do site "UOL".

A ideia é de que o novo treinador seja anunciado antes da partida contra o Brusque, no Augusto Baer, no sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Até o momento, o membro permanente da comissão técnica, Lúcio Flávio, e Ricardo Resende do sub-20, assumem o Glorioso interinamente.

Publicidade

Por enquanto, o nome de Eduardo Baptista, técnico do Mirassol, é o mais cotado para assumir a vaga no Botafogo. Em 2015, o treinador teve passagem pelo Fluminense. Com a vinda do novo técnico, o Botafogo precisa pontuar o mais rápido possível para poder chegar ao G4. Até o momento, o Glorioso ocupa a 12ª colocação com 13 pontos.