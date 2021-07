Dorival - Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 15/07/2021 13:54

Rio - O Botafogo segue sua busca por um técnico para substituir Marcelo Chamusca. Após a recusa de Lisca, o clube abriu conversas com Dorival Junior, mas não avançou nas negociações. A informação foi publicada pela Rádio Tupi.

Segundo o veículo, Dorival demonstrou carinho pelo Botafogo durante as conversas, mas não pôde avançar nas negociações por conta de problemas particulares. No entanto, o treinador não descartou assumir o Glorioso no futuro.



Dorival é um velho conhecido do futebol carioca. O Botafogo é o único clube entre os grandes do Rio que ele ainda não treinou. O técnico cumula passagens por Flamengo, Fluminense e Vasco.