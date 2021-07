Rafael Navarro - Vitor Silva / Botafogo

Rafael NavarroVitor Silva / Botafogo

Publicado 15/07/2021 10:00

Rio - Um dos destaques do Botafogo na disputa da Série B, Rafael Navarro recebeu do clube carioca uma oferta de renovação. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", apesar da proposta ter sido feita com um aumento salarial, o acerto entre as partes não está próximo.

Publicidade

O jovem, de 21 anos, é titular do Botafogo, desde a saída de Matheus Babi para o Athletico-PR. Ele tem contrato até o fim do ano e já pode assinar com um pré-contrato novo clube e deixar o Glorioso sem qualquer custo. O atacante, no entanto, não desejaria deixar o Alvinegro ser qualquer compensação financeira.



A reunião entre o Botafogo e os representantes aconteceu na última segunda. O Botafogo trata a situação com carinho, mas a delicada situação financeira do clube pode atrapalhar o acerto. Verona, Montpellier, Braga e Trabzonspor são alguns clubes já especulados como possíveis interessados em Rafael Navarro.