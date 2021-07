Lucio Flavio - Vitor Silva / Botafogo

Lucio FlavioVitor Silva / Botafogo

Publicado 15/07/2021 13:00

Rio - A diretoria do Botafogo esperava anunciar na última quarta-feira (14) a contratação do técnico Lisca, que substituiria Marcelo Chamusca, demitido na terça-feira após insatisfação da diretoria com os resultados apresentados. Para a surpresa dos diretores do clube, o ex-técnico do América-MG recuou na fase final das negociações e recusou o Glorioso.

Com isso, o clube de General Severiano encontra enorme dificuldade para chegar ao "plano B" e deixará o comando da equipe na próxima rodada nas mãos do auxiliar Lúcio Flávio, ex-jogador do Botafogo. Ele e Ricardo Resende, técnico da equipe sub-20, formarão a comissão técnica na desafio contra o Brusque, neste sábado, ás 19h.

Publicidade

A diretoria do Botafogo segue atrás de um novo técnico e sabe que não pode errar na escolha, já que a partir desta temporada só é permitida uma demissão em todo o Campeonato Brasileiro.